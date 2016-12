Farmacéuticos confirman que la escasez de medicamentos se agrava y en el estado Zulia la disponibilidad de antibióticos es cada vez menor. Dayana Gutiérrez, quien es la encargada desde hace seis años de la farmacia Saas, ubicada en la avenida La Limpia, que presentan déficit hace como cuatro años, pero que desde hace algunos meses las dotaciones son mínimas, en comparación con la demanda de la gente”, apuntó la farmaceuta. Gutiérrez señaló que anteriormente llegaban diversos tipos de antibióticos, como azitromicina, amoxicilina, fulgram pero actualmente lo poco que llega es ciprofloxacina, en presentaciones genéricas. Por su parte, Saraí Castillo, encargada de Farma Total, en el sector Santa María, aseguró al mencionado diario que desde hace más de un mes no les llega ninguna presentación de antibiótico. “Cuando nos llega es en pocas cantidades que no nos duran ni dos días, porque la gente se comunica al saber que hay algún antibiótico disponible aquí y vienen inmediatamente a comprar”, destacó Castillo. La encargada de Farma Total resaltó que hasta hace menos de dos años recibían dotaciones grandes, de hasta 40 o 50 cajas de antibióticos semanales, y actualmente si les llegan 3 o 4 cajas es mucho. “Nos traen cosas que en realidad no son necesarias para los tratamientos médicos, pero los fármacos y medicinas llegan contados y la respuesta de los proveedores es que en las droguerías tampoco llegan”, sentenció.

Fuente: Versión Final