Diez discos imprescindibles de 2016

A pesar del luto constante que vivió la música durante 2016, hasta en sus últimos días, nos queda la fortuna de contar siempre con material sonoro que nos recuerda que más allá de las pérdidas, quedan discos extraordinarios para disfrutar en cualquier momento. Más allá de las posiciones o el género, esta lista representa un panorama internacional de las producciones más destacadas.

Desde los fallecidos David Bowie y Leonard Cohen, pasando por el dolor de Nick Cave, el hip hop de Chance The Rapper, el R&B de Beyoncé, el NeSoul de Solange, el folktronic de Bon Iver, el siempre art rock experimental de Radiohead, junto con la revisión blues de The Rolling Stones y el heavy metal de Metallica, el decálogo sonoro ofrece una muestra de lo que estos artistas aportaron a 2016.

“Blackstar”. David Bowie

Bowie lanzó su álbum número 25 el día que cumplió 69 años, a las 48 horas falleció de cáncer hepático. A juzgar por lo secreto de sus sesiones de grabación, el Duque Blanco preparaba su despedida a sus fanáticos. Sin duda, un disco excepcional que se mueve entre las aguas del art rock, lo experimental y el jazz. Un epílogo de su genialidad y compromiso como artista. Un resumen de su habilidad y sed creativa. Blackstar figura como el canto del cisne de Bowie. Si no hubiese muerto uno podría pensar que seguía la senda de la búsqueda y reinvención como músico, parecía un comienzo musical en su carrera. Su despedida fue altruista, a lo grande, nos dio una dosis sonora de experimentación con historias sobre moribundos dolientes, asumiendo su desaparición terrenal como una obra maestra para ser heredada.

“Lemonade”. Beyoncé

Beyoncé elevó su nivel de efervescencia en este sexto álbum. Se rodeó de productores como Kevin Garrett, Diplo, Ezra Koenig, Jack White, Wynter Gordon, Kevin Cossom, MeLo-X, Danny Boy Styles, Ben Billions, Boots, Mike Dean, Vincent Berry II, James Blake, Jonathan Coffer, Just Blaze y Mike Will Made It para darle forma a su visión musical. Es un disco ecléctico con una dirección clara, la que indica Beyoncé dentro de su formación en el R&B. Se perciben samplers de Andy Williams, Yeah Yeah Yeahs, Soulja Boy, Led Zeppelin, Isaac Hayes, Animal Collective, OutKast y hasta King Crimson. El disco va sobre las relaciones hombre-mujer, ya sea desde lo cultural o lo social; rompe etiquetas femeninas, y abraza el pensamiento político. Tragedia, negación, ira, negociación, depresión y aceptación se encuentran en Lemonade.

“You want it darker”. Leonard Cohen

A sus 82 años, el cantante, compositor y poeta canadiense, sorprendió con un álbum inquietante; el último que dejó antes de fallecer. Su despedida. Muy cerca de concluir su carrera y su propia existencia, Leonard Cohen lucía imponente, grande y vencedor. Su legado deambula con el paso de sus composiciones y así lo demostró. La oscuridad de sus canciones refleja al artista preocupado por sus letras como primer recurso expresivo. Hasta el final de sus días, la sabiduría le llevó a hacerse preguntas y toparse con algunas tragedias pasadas. Así fue Cohen, un anti-héroe musical constante, el mismo que nunca se caracterizó por ser optimista ni por componer piezas festivas; hablar de finales supuso para él la aceptación de su destino. Quedaron tres temas por fuera que podría sugerir un álbum póstumo.

“22, a million”. Bon Iver

Un Bon Iver sereno, viviendo en tiempos de reposo, hurga en sus conocimientos del folk pop, el folktronic junto con el baroque pop. Sigue siendo el mismo, pero también desafía a la audiencia. Dista de la atmósfera distintiva y popular, y extiende su naturaleza musical para gestar un álbum más cuantioso y conmovedor. Su voz es emotiva y fuerte. Los tracks suenan apasionantes y llenos de ternura. A pesar de lo tontos que puedan parecer los títulos de las canciones, hablan de miedos e inseguridades. Sus composiciones con el piano realzan los sentimientos del artista mientras que el constante uso de programación de secuencias lo conecta con su debut. Digamos que 22, a million es un equilibrio entre la belleza y la desorientación humana, una forma de redescubrirlo constantemente con los años.

“A moon shaped pool”. Radiohead

Es el noveno álbum de su carrera, una clara percepción de su legado musical. Un disco lleno de reminiscencias a sus creaciones de antaño aunadas a ideas que le hacen particular, como un complemento de su antecesor, The king of limbs (2011) y a la vez un sucesor de In rainbows (2007); el sentimiento y exploración a sus prácticas son similares. Es sin duda el disco más humano que han concebido hasta la fecha, lleno de verdades simples, instrumentación expansiva. Un trabajo gestado de una banda llena de ambición y perfeccionismo. Además es una de sus obras más oscuras. Su art rock cargado de electrónica descubre la intimidad de una mente obsesionada que se debate entre el amor, el perdón y el arrepentimiento. Radiohead probó con esta placa su enfoque claro, la cohesión y elocuencia de su madurez.

“Seat at the table”. Solange

Luego de ocho años la ex Destiny’s Child se presenta con su tercer álbum de estudio. Sumergida entre el R&B, el neo soul, el psychedelic soul y el funk, recurre a comparaciones con las que cuenta historias sobre situaciones familiares de las mujeres de color y lo que respecta a la música de raza negra. Bien lo definió durante la salida de A seat at the table, éste disco va sobre la identidad, la autonomía, la independencia, el dolor y la curación. Solange se rodeó de una cantidad de colaboradores como los raperos Lil Wayne y Q-Tip, junto con compositores de la talla de The-Dream, BJ the Chicago Kid, Kelly Rowland and Tweet, y músicos como Sampha, Kelela y David Longstreth, entre otros. Es un disco valiente y sincero producto de un divorcio y posterior recuperación, además de la hazaña de sobrevivir lejos de la sombra de su hermana mayor Beyoncé.

“Skeleton tree”. Nick Cave & The Bad Seeds

Nick Cave and the Bad Seeds volvió con una obra maestra musical acompañada del documental One more time with feeling, dirigido por Andrew Dominick. Minimalista, oscuro, imbuido a ratos en el avant-garde, éste álbum transita el rock alternativo con severos guiños electrónicos, uso del sintetizadores y drum machines, donde hasta el ambient tiene cabida, todo muy bien estilizado con el piano. Nick exorciza y reflexiona a partir del dolor que le ocasionó la pérdida de Arthur, su hijo de 15 años; cómo afectó su creación artística. Quizás una vía de escape y desahogo dentro de lo turbio de sus vivencias. La música como terapia a su propia tragedia familiar. Una placa que en sus cuarenta minutos de duración invita a recomponer el alma. Un aporte más del compositor a sus seguidores con su marca personal y bien recibida.

“Blue and lonesome”. Los Rolling Stones

Sus majestades satánicas se tomaron una década para darnos material nuevo, aunque en esta ocasión se trate de un repaso al blues que le influenció y, sobretodo, temas que aumentan la fortaleza de su repertorio en directo. Blue and lonesome es un compendio de doce versiones de clásicos temas de Howlin Wolf, Willie Dixon, Jimmy Reed, entre otros. Durante la sesión de grabación, que les tomó tres días en el British Grove Studios, de Londres, invitaron a su amigo y colega Eric Clapton para que apareciera en dos de los tracks. La banda se siente inspirada emocionalmente y Blue and lonesome surge como un ejercicio de complacencia para una banda que se mantiene activa durante más cincuenta años. Cierto que también es un acto de preservación y rescate de un blues que merece seguir vigente y quién mejor que ellos para exponerlo.

“Coloring book”. Chance the rapper

Chance the rapper lanzó su tercer mixtape únicamente en plataformas digitales de streaming, así consiguió entrar en la lista de Billboard y ser nominado como Mejor Álbum de Rap en los Grammy 2017, premio que debería ganar. El rapero se las juega como independiente y sigue ganando adeptos. Su mezcla de hip hip, rap, R&B, dance, gospel y soul, con mensajes contundentes, aniquilan. Sus versos inquietan. Habla sobre los problemas de racismo, pobreza e injusticias, y temas personales como su fe y el amor. Su notoriedad se ha incrementado al punto de poder convocar a artistas como Kanye West, Young Thug, Francis and the Lights, Justin Bieber, Ty Dolla Sign, Kirk Franklin y a la Coral de Niños de Chicago para darle identidad y resonancia a Coloring book.

“Hardwired… to self-destruct”. Metallica

Metallica advierte el apocalipsis de su entorno, revitaliza su sonido, se adapta al cambio con la facilidad de un zorro viejo. El instinto, la sabiduría y todo el poderío que les ha mantenido en la palestra y el soportar las adversidades, les permite salir airosos con un álbum contundente, el más destacados en décadas. Definitivamente el mejor desde el Black album (1991). Y es que Hardwired… to self-destruct podría traducirse como “Programados para la autodestrucción”, un paralelismo de la incertidumbre que ha contagiado a los estadounidenses luego de las elecciones. La arrogancia del ser humano, los falsos ídolos, el terror de una sociedad capaz de despertar sus instintos de venganza, así como la ineludible victoria de la tecnología sobre la humanidad, impregnan las letras de este disco.