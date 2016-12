Bauza advierte con marcharse si Messi le hace el equipo

El seleccionador argentino habló sobre el futuro de la selección argentina y se pronunció sobre la siguiente convocatoria para enfrentarse a Chile.

El seleccionador argentino Edgardo Bauza atendió a los medios de comunicación para pronunciarse sobre la siguiente convocatoria para enfrentarse a Chile. El técnico fue claro sobre quién es el encargado de decidir el equipo y afirmó que si “Messi le arma el equipo, se va”.

En numerosas ocasiones se ha hablado de que el delantero del Barcelona tenía mucha influencia en las convocatorias de Argentina. Esta vez Bauza quiso desmentir esas información. “A los que creen que Messi me hace el equipo no puedo salir a contestarles: si eso pasa, me voy a mi casa”, dijo tajantemente.

También habló sobre la posible llamada de Carlos Tévez y otros futbolistas: “No descarto la convocatoria de algunos jugadores que aún no han estado, tenemos una lista de 60 futbolistas. Tévez puede volver en cualquier momento, sabe lo que pienso de él. Estabamos siguiendo a Perotti. Garay es otro. A Mascherano no lo imagino como central”, sentenció.