Andrew Garfield tuvo que bajar 20 kilos para su nueva película y quedó así

Digamos que no luce bien…

Andrew Garfield tenía hambre de ambición y el único plato que podía satisfacerlo era trabajar con Martin Scorsese.

Su sueño se cumplió y luego resulta que tuvo más hambre.

El actor perdió casi 20 kilos para protagonizar el legendario nuevo drama del director, Silence (en cines el 23 de diciembre). Garfield y Adam Driver encabezan el elenco como dos sacerdotes jesuitas del siglo XVII que viajan a Japón para buscar a su mentor (Liam Neeson).

En la cara de Garfield se puede ver que rebajó pero una breve escena sin camisa es la más impresionante (Driver también aparece impactantemente delgado).

“No fue divertido”, me dijo Garfield acerca de perder peso. “Pero al final es muy muy satisfactorio. Aprendes mucho después de vaciarte”.

Quiere que el público se impresione con su figura. “Así debe ser”, dijo Garfield. “Es la verdad sobre lo que estos tipos pasaron”.

Garfield y Driver también asistieron a un retiro de silencio en Gales para prepararse para sus papeles.

“Es algo maravilloso”, dijo Garfield. “En tres días todo cambia. Tu sistema nervioso central se acostumbra y se vuelve normal”.

Agregó: “Vas a todos estos cuartos de meditación y rezo y son los lugares más ruidosos que has escuchado jamás. Es loco. Literalmente entras y tus oídos empiezan a zumbar. Es el silencio más puro que conocerás. He hecho un par de estas cosas antes en mi vida. Amo este tipo de exploraciones espirituales. Me fascinan”.

Mientras tanto, le hice saber a Garfield que la nueva estrella de Spider-Man, Tom Holland, le dijo a E! News que le encantaría hablar con él y Toby Maguire sobre cómo cambiaron sus vidas después de interpretar al superhéroe.

“Creo que es diferente para todos”, dijo Garfield. “Parece que está en un buen lugar… Que se divierte y está en buenos términos con la gente que trabaja. No me preocupo por él. Pero claro que podría conversar con él. Creo que tiene mucho talento y mucho camino por delante”.