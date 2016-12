#Acarigua arrancó a media máquina después de la navidad

Julio Cesar Rojas

Para nadie es un secreto el caos que se vivió en las ciudades gemelas de Acarigua-Araure este 24 de Diciembre, cuando decidías salir y buscar comprar algo era toda una travesía, esto debido al colapso que había tanto en los puntos de ventas y la falta de efectivo, siendo estos los principales protagonistas del día del nacimiento del niño dios, sin hablar de todo las consecuencias que esto traería, baja de ventas en los comercios como también variedad de comida en la mesa familiar por la misma escasez o por el alto precio de los alimentos, otros de los afectados a esto fueron los mas pequeños del hogar, la lista de regalos para el niño jesus cambio de juguetes a ropa o sencillamente a nada, esto también por los elevados costos de los mismos.

En la mañana de ayer, el equipo reporteril del diario El Regional salió dio recorrido por las principales calles de las ciudades para observar cómo estaría el movimiento urbano y hablamos con varias personas que se encontraban haciendo largas colas en los bancos y esto fue lo que nos comentaron sobre como la pasaron esta navidad: “Mal, los bancos sin plata, uno iba y solo te daban eran 2 mil bolívares en algunos casos te daban 5 mil. que íbamos hacer con esa miseria de plata si un pan de jamón te vale hasta 7 mil bolívares, es una grosería, también ibas a los telecajeros y algunos te daban billetes de 100 y cuando ibas a comprar algo no te los recibían, de verdad fue una locura andar por el centro y tratar de hacer algo”, esto no los dijo una señora que hacía la cola en un telecajero.

La ropa y los juguetes

Uno de los temas mas controversiales esta navidad fue los elevados precios de los alimentos, juguetes y ropa, ya esa tradición de colocar los regalos bajo del árbol navideño se ha venido perdiendo, sencillamente porque los padres prefieren comprar comida o ropa que gastar dinero en un juguete, sobre este tema nos explicó Antonio Meza quien es un comerciante de una tienda en el centro de Acarigua: “La gente no va a estar gastando un realero en juguetes, eso era antes que uno le podía comprar un carro de control remoto a su hijo o una muñeca de calidad a su hija, pero como se hace esto este año, todo esta súper caro, prefiero mil veces comprar comida o ropa, la ropa es mas útil para un niño que comprarle juguetes, digame la ropa, que ropa vamos a comprar cuando un pantalón te cuesta 30 mil bolívares, yo saque la mia vieja, la lave y listo”.

La comida improvisada

En muchos hogares venezolanos la tradicional hallaca y el pan de jamon fueron un lujo, un pan de jamón valorado en 7 mil bolívares no era una prioridad, desde sopas, pastas y hasta pescado fueron algunos de los platos que adornaron las mesas de muchas de las familias portugueseñas en la fecha navideña.

Asi lo comento la señora Amelia Teran y nos decia que hizo de comer para esta noche del 24: “Bueno yo no me di mala vida, compramos algunos ingredientes entre todos e hicimos un pasticho, también hicimos jugo porque compramos poquitos refrescos, entre todos los de la familia compramos algo y comimos, ya no se puede comprar como antes, las uvas por los cielos ni hablar del paneton”.

Falta todavía el 31 de diciembre y ya muchos están organizando lo de la cena familiar para así evitar tener que salir el mismo dia a comprar las cosas, sobre eso no habló la señora Morela Torres quien es vendedora de perfumes: “Yo cierro ya la tienda el 29, eso de estar abierto asi estos dias ha estado muy peligroso, mucha gente en la calle y la delincuencia desatada, mira lo que pasó en Ciudad Bolívar y quien respondió por esas pérdidas, nadie, y así me da tiempo de comprar las cosas para la casa”.

El venezolano está acostumbrado a compartir en familia y con sus amigos, apesar de la situación que actualmente esta el pais, siempre se ha tenido el espíritu de hermandad y felicidad que nos caracteriza, esperando que para este 2017 que el escenario sea distinto para el beneficio de todos sin distincion politica o social y volver hacer que nuestras tradiciones vuelvan a los hogares.